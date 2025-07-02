Украина вернула россиянам два тела с жетонами ВС РФ - МВД

Жетон ВС РФ на теле. Фото: Игорь Клименко

Украинская сторона, руководствуясь гуманитарными принципами и достигнутыми договоренностями о репатриации, передала России два тела. При них были обнаружены жетоны Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram в среду, 2 июля.

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По его словам, во время последних процедур по репатриации тел погибших украинские специалисты обнаружили два тела, при которых были личные военные жетоны Вооруженных сил Российской Федерации с номерами АВ 846408 и АВ 449638.

Форма российского военного. Фото: Игорь Клименко

Форма российского военного. Фото: Игорь Клименко

Тело российского военного передали в РФ. Фото: Игорь Клименко

Украинская сторона осуществила все необходимые проверки, осмотры и экспертизы и, руководствуясь гуманитарными принципами и достигнутыми договоренностями по репатриации, в рамках официальной процедуры передала два тела российской стороне.

Как отметил Клименко, украинская сторона не имеет подтверждения, что россияне должным образом известили родных этих погибших, что тела вновь вернули на их территорию.

"Перед передачей тел мы отобрали ДНК-образцы. Если у вас есть основания полагать, что один из погибших — ваш родственник, мы советуем безотлагательно обратиться в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести (ICMP)", — написал он.

Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, что в Украину доставили останки 1212 погибших украинских военнослужащих, которые отдали жизнь, защищая государство на передовой. Герои погибли на разных участках фронта, защищая свободу и независимость страны.

А до этого между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Среди возвращенных — воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта.