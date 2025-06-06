У Коордштабі відреагували на заяви РФ про "початок обміну тілами"

Колона "На щиті". Ілюстративне фото: Мінреінтеграції

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що інформація про нібито початок обміну тілами загиблих військових з Росією не відповідає дійсності. Наразі триває підготовка до обміну важкохворими.

Про це повідомила пресслужба Коордштабу у Telegram у п'ятницю, 6 червня.

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Обмін тілами загиблих військових

"Заяви представників держави-агресорки про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що наразі триває підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників. Водночас будь-які односторонні заяви чи дії представників Росії є лише черговою маніпуляцією щодо чутливої теми.

"Координаційний штаб наголошує, що готовий до проведення як репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими, зокрема до обміну "всіх на всіх", — додали у відомстві.

Скриншот допису Коордштабу

Нагадаємо, днями Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нового обміну полоненими на вихідних.

Цю інформацію підтвердила й російська сторона — помічник голови Кремля Володимир Мединський висловив готовність до обміну "1200 на 1200".

Крім того, голова ГУР Кирило Буданов розповів про початок планування реалізації обміну "всіх на всіх" для визначених категорій військових.