Обмін полоненими "всіх на всіх" — у розвідці пояснили, у чому складність

Звільнений з російського полону український захисник з сином. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Україна досягла нового прогресу в переговорах з Росією щодо обміну полоненими. Погоджено так звану формулу "всіх на всіх", і наразі визначено дві категорії осіб, які можуть бути повернуті додому.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) генерал-майор Вадим Скібіцький на брифінгу для журналістів у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

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У чому складність обміну

За словами Скібіцького, сторони вже домовилися про механізми обміну й орієнтовні терміни його реалізації. Водночас наступним кроком стане масштабна верифікація — потрібно ретельно перевірити списки, класифікувати всіх полонених і не допустити, щоб хтось був забутий або втрачений у процесі.

"Попереду на нас чекає складна робота, адже потрібно буде провести велику кількість верифікацій, визначити всі категорії, не втратити нікого і ні про кого не забути. Тому ми продовжимо нашу роботу — і обов’язково досягнемо успіху", — наголосив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори між Україною та Росією у Стамбулі успішно завершилися. Наразі триває підготовка до нового обміну військовополоненими.

Водночас голова російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що наступний обмін військовополоненими між Україною та Росією охопить від 1000 до 1200 людей.