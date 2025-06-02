Обмен пленными "всех на всех" — в разведке объяснили, в чем сложность

Освобожденный из российского плена украинский защитник с сыном. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украина достигла нового прогресса в переговорах с Россией по обмену пленными. Согласована так называемая формула "всех на всех", и сейчас определены две категории лиц, которые могут быть возвращены домой.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицкий на брифинге для журналистов в Стамбуле в понедельник, 2 июня.

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В чем сложность обмена

По словам Скибицкого, стороны уже договорились о механизмах обмена и ориентировочных сроках его реализации. В то же время следующим шагом станет масштабная верификация — нужно тщательно проверить списки, классифицировать всех пленных и не допустить, чтобы кто-то был забыт или потерян в процессе.

"Впереди нас ждет сложная работа, ведь нужно будет провести большое количество верификаций, определить все категории, не потерять никого и ни о ком не забыть. Поэтому мы продолжим нашу работу — и обязательно добьемся успеха", - подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле успешно завершились. Сейчас идет подготовка к новому обмену военнопленными.

В то же время глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что следующий обмен военнопленными между Украиной и Россией охватит от 1000 до 1200 человек.