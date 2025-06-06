В Коордштабе отреагировали на заявления РФ о "начале обмена телами"

Колонна "На щиті". Илюстративное фото: Минреинтеграции

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что информация о якобы начале обмена телами погибших военных с Россией не соответствует действительности. Сейчас идет подготовка к обмену тяжелобольными.

Об этом сообщила пресс-служба Коордштаба в Telegram в пятницу, 6 июня.

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Обмен телами погибших военных

"Заявления представителей государства-агрессора о якобы начале возвращения тел или репатриационных мероприятий по результатам договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.

Там отметили, что сейчас идет подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращение тел павших защитников. В то же время любые односторонние заявления или действия представителей России являются лишь очередной манипуляцией по чувствительной теме.

"Координационный штаб подчеркивает, что готов к проведению как репатриационных мероприятий, так и обменов военнопленными, в частности к обмену "всех на всех", — добавили в ведомстве.

Скриншот поста Коордштаба

Напомним, на днях Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового обмена пленными на выходных.

Эту информацию подтвердила и российская сторона — помощник главы Кремля Владимир Мединский выразил готовность к обмену "1200 на 1200".

Кроме того, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о начале планирования реализации обмена "всех на всех" для определенных категорий военных.