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Україна повернула 45 громадян з окупації, РФ та Білорусі — фото

5 квітня 2025 19:07
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Україна повернула з тимчасово окупованих територій 45 громадян, — Лубінець
Українці, яких повернули із окупації. Фото: Дмитро Лубінець
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Україна повернула з тимчасово окупованих територій, а також з Росії та Білорусі 45 своїх громадян. Серед евакуйованих були маломобільні українці.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у суботу, 5 квітня.

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Повернення українців із ТОТ

За словами Лубінця, завдяки зусиллям Офісу Омбудсмана України, державних органів, гуманітарних організацій і міжнародних партнерів, 45 українців змогли безпечно повернутися з тимчасово окупованих територій, а також з Росії та Білорусі.

Повернення з ТОТ
Громадяни України повернулися із окупації. Фото: Дмитро Лубінець

Серед евакуйованих були маломобільні громадяни, тяжкохворі люди та особи, що не могли самостійно залишити окуповані території через фізичні обмеження або серйозні захворювання. 10 осіб потребували термінового лікування, а 23 людей евакуювали з медичним супроводом.

"Переважна більшість повернутих — особи похилого віку. Найстаршій громадянці — 93 роки. Окрім цього, ми повернули українців, які потребували правової підтримки та супроводу, адже втратили особисті документи та не мали можливості самостійно перетнути кордон", — йдеться у повідомленні.

Українців повернули з Росії
Медики допомогли евакуюватися літній жінці. Фото: Дмитро Лубінець

Омбудсман додав, що частина евакуйованих раніше пережила переслідування з боку окупантів, зокрема родина, батька якої викрали та катували, що призвело до його смерті.

"Саме тому виїзд із ТОТ — це порятунок від системного тиску, загрози для життя та здоров’я цивільних", — підсумував Лубінець.

Повернення українців з Білорусі
Жінку повернули з окупації. Фото: Дмитро Лубінець

Раніше в Україну повернули 11 дітей із тимчасово окупованих територій та Росії.

Також ми писали, що РФ перетворює викрадених українських дітей з тимчасово окупованих територій на солдатів та готує їх до служби в російській армії. 

Білорусь українці Дмитро Лубінець окупація омбудсмен Росія
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