Украина вернула с временно оккупированных территорий 45 граждан, — Лубинец

Украинцы, которых вернули из оккупации. Фото: Дмитрий Лубинец

Украина вернула с временно оккупированных территорий, а также из России и Беларуси 45 своих граждан. Среди эвакуированных были маломобильные украинцы.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в субботу, 5 апреля.

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По словам Лубинца, благодаря усилиям Офиса Омбудсмена Украины, государственных органов, гуманитарных организаций и международных партнеров, 45 украинцев смогли безопасно вернуться с временно оккупированных территорий, а также из России и Беларуси.

Граждане Украины вернулись из оккупации. Фото: Дмитрий Лубинец

Среди эвакуированных были маломобильные граждане, тяжелобольные люди и лица, которые не могли самостоятельно покинуть оккупированные территории из-за физических ограничений или серьезных заболеваний. 10 человек нуждались в срочном лечении, а 23 человека эвакуировали с медицинским сопровождением.

"Подавляющее большинство вернувшихся — лица пожилого возраста. Самой старшей гражданке — 93 года. Кроме этого, мы вернули украинцев, которые нуждались в правовой поддержке и сопровождении, ведь потеряли личные документы и не имели возможности самостоятельно пересечь границу", — говорится в сообщении.

Медики помогли эвакуироваться пожилой женщине. Фото: Дмитрий Лубинец

Омбудсман добавил, что часть эвакуированных ранее пережила преследования со стороны оккупантов, в частности семья, отца которой похитили и пытали, что привело к его смерти.

"Именно поэтому выезд из ВОТ — это спасение от системного давления, угрозы для жизни и здоровья гражданских", — подытожил Лубинец.

Женщину вернули из оккупации. Фото: Дмитрий Лубинец

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