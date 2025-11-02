Відео
Україна
Відео

Україна посилила ППО новими Patriot — Зеленський

Україна посилила ППО новими Patriot — Зеленський

Дата публікації: 2 листопада 2025 16:39
Оновлено: 17:01
Зеленський оголосив про нове посилення ППО над Україною
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Україна отримала нове підсилення протиповітряної оборони завдяки системам Patriot, наданим Німеччиною. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що домовленості про зміцнення ППО виконані в повному обсязі, а переговори про подальшу допомогу вже тривають.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 2 листопада.

Читайте також:

Україна отримала нові Patriot: Зеленський зробив заяву

Президент України повідомив, що компонент систем Patriot у складі української ППО було посилено завдяки підтримці партнерів із Німеччини. Зеленський подякував канцлеру Фрідріху Мерцу за спільні зусилля, спрямовані на захист цивільного населення від повітряного терору Росії. Глава держави наголосив, що це лише початок масштабної програми зі зміцнення оборонного неба України.

Україна посилила ППО новими Patriot — Зеленський - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано. Дякую всім, хто допомагав!", — заявив Зеленський.

Президент також підкреслив, що російські удари з повітря є основною ставкою Кремля у війні, проте Україна спільно з партнерами поступово нівелює цю загрозу. За його словами, подальші переговори тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками систем ППО, і найближчим часом очікуються нові результати.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський звернувся до партнерів із проханням тимчасово призупинити власні закупівлі систем Patriot, аби пришвидшити їхнє постачання Україні — для енергетичної стабільності це питання виживання.

Раніше ми також інформували, що Україна готує контракт на постачання 25 систем ППО Patriot, однак точні терміни їх надходження поки не розголошуються.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
