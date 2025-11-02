Зеленский объявил о новом усилении ПВО над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Украина получила новое усиление противовоздушной обороны благодаря системам Patriot, предоставленным Германией. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что договоренности об укреплении ПВО выполнены в полном объеме, а переговоры о дальнейшей помощи уже продолжаются.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 2 ноября.

Реклама

Читайте также:

Украина получила новые Patriot: Зеленский сделал заявление

Президент Украины сообщил, что компонент систем Patriot в составе украинской ПВО был усилен благодаря поддержке партнеров из Германии. Зеленский поблагодарил канцлера Фридриха Мерца за совместные усилия, направленные на защиту гражданского населения от воздушного террора России. Глава государства подчеркнул, что это только начало масштабной программы по укреплению оборонного неба Украины.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены. Спасибо всем, кто помогал!", — заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что российские удары с воздуха являются основной ставкой Кремля в войне, однако Украина совместно с партнерами постепенно нивелирует эту угрозу. По его словам, дальнейшие переговоры продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем ПВО, и в ближайшее время ожидаются новые результаты.

Напомним, что Владимир Зеленский обратился к партнерам с просьбой временно приостановить собственные закупки систем Patriot, чтобы ускорить их поставки Украине — для энергетической стабильности это вопрос выживания.

Ранее мы также информировали, что Украина готовит контракт на поставку 25 систем ПВО Patriot, однако точные сроки их поступления пока не разглашаются.