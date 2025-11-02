Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина усилила ПВО новыми Patriot — Зеленский

Украина усилила ПВО новыми Patriot — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 16:39
обновлено: 17:01
Зеленский объявил о новом усилении ПВО над Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Украина получила новое усиление противовоздушной обороны благодаря системам Patriot, предоставленным Германией. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что договоренности об укреплении ПВО выполнены в полном объеме, а переговоры о дальнейшей помощи уже продолжаются.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 2 ноября.

Реклама
Читайте также:

Украина получила новые Patriot: Зеленский сделал заявление

Президент Украины сообщил, что компонент систем Patriot в составе украинской ПВО был усилен благодаря поддержке партнеров из Германии. Зеленский поблагодарил канцлера Фридриха Мерца за совместные усилия, направленные на защиту гражданского населения от воздушного террора России. Глава государства подчеркнул, что это только начало масштабной программы по укреплению оборонного неба Украины.

Украина усилила ПВО новыми Patriot — Зеленский - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены. Спасибо всем, кто помогал!", — заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что российские удары с воздуха являются основной ставкой Кремля в войне, однако Украина совместно с партнерами постепенно нивелирует эту угрозу. По его словам, дальнейшие переговоры продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем ПВО, и в ближайшее время ожидаются новые результаты.

Напомним, что Владимир Зеленский обратился к партнерам с просьбой временно приостановить собственные закупки систем Patriot, чтобы ускорить их поставки Украине — для энергетической стабильности это вопрос выживания.

Ранее мы также информировали, что Украина готовит контракт на поставку 25 систем ПВО Patriot, однако точные сроки их поступления пока не разглашаются.

Владимир Зеленский Германия ПВО Patriot Фридрих Мерц
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации