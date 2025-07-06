Україна передала Німеччині таємний запит на військову допомогу — що в переліку

Україна попросила в Німеччини зброю — ЗМІ дізналися, що в списку
Україна відправила Німеччині "таємний запит" на військову допомогу. Зокрема, у переліку є системи протиповітряної оборони, ракети різної дальності та позашляховики.
Про це повідомляє Bild у неділю, 6 липня.
Запит України до Німеччини
Україна передала Німеччині перелік того, що необхідно українським військовослужбовцям. Джерела Bild серед військових та політиків підтвердили інформацію, а офіційно країна не заявила про існування запиту, який коштує мільярди євро.
Уряд аргументує неможливість оприлюднення чутливої інформації міркуваннями безпеки.
"З міркувань військової безпеки та з огляду на новий напрямок комунікації федерального уряду щодо підтримки України, ми не відповідаємо на такі запитання", — повідомив речник Міноборони Німеччини.
За даними ЗМІ, у переліку є:
- чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM;
- 1500 ракет малої дальності для IRIS-T;
- 500 ракет середньої дальності для IRIS-T;
- 200 000 40-мм снарядів для зенітних самохідних установок "Гепард";
- 1000 бронемашин із протимінним захистом (MRAP);
- 200 гусеничних бронемашин;
- 30 інженерних машин розмінування;
- 20-30 інженерних машин WiSENT;
- 200 позашляховиків;
- 1000 систем глушіння GPS для захисту від безпілотників;
- 200 наземних радіолокаторів спостереження.
Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Штати продовжать допомагати Києву.
А Швеція надасть Україні військову допомогу на понад 130 мільйонів євро. До нового пакета, зокрема, увійдуть стволи для САУ Archer та інше озброєння.
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