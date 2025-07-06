Україна передала Німеччині таємний запит на військову допомогу — що в переліку

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: ОП

Україна відправила Німеччині "таємний запит" на військову допомогу. Зокрема, у переліку є системи протиповітряної оборони, ракети різної дальності та позашляховики.

Про це повідомляє Bild у неділю, 6 липня.

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Україна передала Німеччині перелік того, що необхідно українським військовослужбовцям. Джерела Bild серед військових та політиків підтвердили інформацію, а офіційно країна не заявила про існування запиту, який коштує мільярди євро.

Уряд аргументує неможливість оприлюднення чутливої інформації міркуваннями безпеки.

"З міркувань військової безпеки та з огляду на новий напрямок комунікації федерального уряду щодо підтримки України, ми не відповідаємо на такі запитання", — повідомив речник Міноборони Німеччини.

За даними ЗМІ, у переліку є:

чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM;

1500 ракет малої дальності для IRIS-T;

500 ракет середньої дальності для IRIS-T;

200 000 40-мм снарядів для зенітних самохідних установок "Гепард";

1000 бронемашин із протимінним захистом (MRAP);

200 гусеничних бронемашин;

30 ​​інженерних машин розмінування;

20-30 інженерних машин WiSENT;

200 позашляховиків;

1000 систем глушіння GPS для захисту від безпілотників;

200 наземних радіолокаторів спостереження.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Штати продовжать допомагати Києву.

А Швеція надасть Україні військову допомогу на понад 130 мільйонів євро. До нового пакета, зокрема, увійдуть стволи для САУ Archer та інше озброєння.