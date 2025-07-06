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Головна Новини дня Україна попросила в Німеччини зброю — ЗМІ дізналися, що в списку

Україна попросила в Німеччини зброю — ЗМІ дізналися, що в списку

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 21:02
Україна передала Німеччині таємний запит на військову допомогу — що в переліку
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: ОП

Україна відправила Німеччині "таємний запит" на військову допомогу. Зокрема, у переліку є системи протиповітряної оборони, ракети різної дальності та позашляховики.

Про це повідомляє Bild у неділю, 6 липня.

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Україна передала Німеччині перелік того, що необхідно українським військовослужбовцям. Джерела Bild серед військових та політиків підтвердили інформацію, а офіційно країна не заявила про існування запиту, який коштує мільярди євро.

Уряд аргументує неможливість оприлюднення чутливої інформації міркуваннями безпеки.

"З міркувань військової безпеки та з огляду на новий напрямок комунікації федерального уряду щодо підтримки України, ми не відповідаємо на такі запитання", — повідомив речник Міноборони Німеччини.

За даними ЗМІ, у переліку є:

  • чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM;
  • 1500 ракет малої дальності для IRIS-T;
  • 500 ракет середньої дальності для IRIS-T;
  • 200 000 40-мм снарядів для зенітних самохідних установок "Гепард";
  • 1000 бронемашин із протимінним захистом (MRAP);
  • 200 гусеничних бронемашин;
  • 30 ​​інженерних машин розмінування;
  • 20-30 інженерних машин WiSENT;
  • 200 позашляховиків;
  • 1000 систем глушіння GPS для захисту від безпілотників;
  • 200 наземних радіолокаторів спостереження.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Штати продовжать допомагати Києву.

А Швеція надасть Україні військову допомогу на понад 130 мільйонів євро. До нового пакета, зокрема, увійдуть стволи для САУ Archer та інше озброєння.

Німеччина війна зброя військова допомога Україна ППО
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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