Украина передала Германии тайный запрос на военную помощь — что в перечне

Украина попросила у Германии оружие — СМИ узнали, что в списке
Украина отправила Германии "тайный запрос" на военную помощь. В частности, в перечне есть системы противовоздушной обороны, ракеты различной дальности и внедорожники.
Об этом сообщает Bild в воскресенье, 6 июля.
Запрос Украины к Германии
Украина передала Германии перечень того, что необходимо украинским военнослужащим. Источники Bild среди военных и политиков подтвердили информацию, а официально страна не заявила о существовании запроса, который стоит миллиарды евро.
Правительство аргументирует невозможность обнародования чувствительной информации соображениями безопасности.
"Из соображений военной безопасности и учитывая новое направление коммуникации федерального правительства по поддержке Украины, мы не отвечаем на такие вопросы", — сообщил представитель Минобороны Германии.
По данным СМИ, в перечне есть:
- четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM;
- 1500 ракет малой дальности для IRIS-T;
- 500 ракет средней дальности для IRIS-T;
- 200 000 40-мм снарядов для зенитных самоходных установок "Гепард";
- 1000 бронемашин с противоминной защитой (MRAP);
- 200 гусеничных бронемашин;
- 30 инженерных машин разминирования;
- 20-30 инженерных машин WiSENT;
- 200 внедорожников;
- 1000 систем глушения GPS для защиты от беспилотников;
- 200 наземных радиолокаторов наблюдения.
Напомним, лидер США Дональд Трамп после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Штаты продолжат помогать Киеву.
А Швеция предоставит Украине военную помощь на более 130 миллионов евро. В новый пакет, в частности, войдут стволы для САУ Archer и другое вооружение.
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