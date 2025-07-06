Украина передала Германии тайный запрос на военную помощь — что в перечне

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: ОП

Украина отправила Германии "тайный запрос" на военную помощь. В частности, в перечне есть системы противовоздушной обороны, ракеты различной дальности и внедорожники.

Об этом сообщает Bild в воскресенье, 6 июля.

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Украина передала Германии перечень того, что необходимо украинским военнослужащим. Источники Bild среди военных и политиков подтвердили информацию, а официально страна не заявила о существовании запроса, который стоит миллиарды евро.

Правительство аргументирует невозможность обнародования чувствительной информации соображениями безопасности.

"Из соображений военной безопасности и учитывая новое направление коммуникации федерального правительства по поддержке Украины, мы не отвечаем на такие вопросы", — сообщил представитель Минобороны Германии.

По данным СМИ, в перечне есть:

четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM;

1500 ракет малой дальности для IRIS-T;

500 ракет средней дальности для IRIS-T;

200 000 40-мм снарядов для зенитных самоходных установок "Гепард";

1000 бронемашин с противоминной защитой (MRAP);

200 гусеничных бронемашин;

30 инженерных машин разминирования;

20-30 инженерных машин WiSENT;

200 внедорожников;

1000 систем глушения GPS для защиты от беспилотников;

200 наземных радиолокаторов наблюдения.

Напомним, лидер США Дональд Трамп после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Штаты продолжат помогать Киеву.

А Швеция предоставит Украине военную помощь на более 130 миллионов евро. В новый пакет, в частности, войдут стволы для САУ Archer и другое вооружение.