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Головна Новини дня Трамп оцінив розмову із Зеленським та зробив заяву про допомогу

Трамп оцінив розмову із Зеленським та зробив заяву про допомогу

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 12:49
Трамп висловився про розмову із Зеленським та допомогу від США
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оцінив розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Він заявив, що вона була "хорошою" та "стратегічною". 

Про це Дональд Трамп сказав на борту літака Air Force One у суботу, 5 липня.

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Розмова Трампа із Зеленським

Лідер США розповів, що із Зеленським було обговорено багато тем.

"У нас була хороша телефонна розмова. Ми говорили про багато різних речей. У нас була дуже хороша розмова. Це була стратегічна розмова", — розповів Трамп.

Допомога від США для України

Трамп зазначив, що США продовжать допомагати Україні.

"Ми їм допомагали, і продовжимо допомагати. Дуже складна ситуація. Побачимо, що буде далі", — сказав він.

За словами лідера США, ракети до систем ППО Patriot знадобляться Україні для оборони. 

"Їм щось знадобиться, бо вони зазнають досить сильних ударів", — зауважив Трамп.

Розмова Трампа з Путіним

Американський президент знову оцінив розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, зазначивши, що незадоволений.

"Схоже, Путін хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей. Це не є добрим. Я не був задоволений цим", — додав Трамп.

Нагадаємо, 4 липня Зеленський провів розмову з Трампом. Сторони обговорили ситуацію на фронті та оборону.

А 3 липня лідер США спілкувався з Путіним. Вони говорили про війну, але досягнень щодо припинення вогню не було.

Володимир Зеленський США війна Дональд Трамп військова допомога Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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