Трамп висловився про розмову із Зеленським та допомогу від США

Трамп оцінив розмову із Зеленським та зробив заяву про допомогу
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оцінив розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Він заявив, що вона була "хорошою" та "стратегічною".
Про це Дональд Трамп сказав на борту літака Air Force One у суботу, 5 липня.
Розмова Трампа із Зеленським
Лідер США розповів, що із Зеленським було обговорено багато тем.
"У нас була хороша телефонна розмова. Ми говорили про багато різних речей. У нас була дуже хороша розмова. Це була стратегічна розмова", — розповів Трамп.
Допомога від США для України
Трамп зазначив, що США продовжать допомагати Україні.
"Ми їм допомагали, і продовжимо допомагати. Дуже складна ситуація. Побачимо, що буде далі", — сказав він.
За словами лідера США, ракети до систем ППО Patriot знадобляться Україні для оборони.
"Їм щось знадобиться, бо вони зазнають досить сильних ударів", — зауважив Трамп.
Розмова Трампа з Путіним
Американський президент знову оцінив розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, зазначивши, що незадоволений.
"Схоже, Путін хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей. Це не є добрим. Я не був задоволений цим", — додав Трамп.
Нагадаємо, 4 липня Зеленський провів розмову з Трампом. Сторони обговорили ситуацію на фронті та оборону.
А 3 липня лідер США спілкувався з Путіним. Вони говорили про війну, але досягнень щодо припинення вогню не було.
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