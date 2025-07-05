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Трамп оценил разговор с Зеленским и сделал заявление о помощи

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 12:49
Трамп высказался о разговоре с Зеленским и помощи от США
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оценил разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он заявил, что он был "хорошим" и "стратегическим".

Об этом Дональд Трамп сказал на борту самолета Air Force One в субботу, 5 июля.

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Разговор Трампа с Зеленским

Лидер США рассказал, что с Зеленским было обсуждено много тем.

"У нас был хороший телефонный разговор. Мы говорили о многих разных вещах. У нас был очень хороший разговор. Это был стратегический разговор", — рассказал Трамп.

Помощь от США для Украины

Трамп отметил, что США продолжат помогать Украине.

"Мы им помогали, и продолжим помогать. Очень сложная ситуация. Посмотрим, что будет дальше", — сказал он.

По словам лидера США, ракеты к системам ПВО Patriot понадобятся Украине для обороны.

"Им что-то понадобится, потому что они подвергаются достаточно сильным ударам", — отметил Трамп.

Разговор Трампа с Путиным

Американский президент снова оценил разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, отметив, что недоволен.

"Похоже, Путин хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей. Это не является хорошим. Я не был доволен этим", — добавил Трамп.

Напомним, 4 июля Зеленский провел разговор с Трампом. Стороны обсудили ситуацию на фронте и оборону.

А 3 июля лидер США общался с Путиным. Они говорили о войне, но достижений по прекращению огня не было.

Владимир Зеленский США война Дональд Трамп военная помощь Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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