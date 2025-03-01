Україна та Південна Корея поглиблюють співпрацю в оборонній сфері

Зустріч сторін. Фото: Міноборони

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв у п'ятницю, 28 лютого, у Києві зустрівся з делегацією з Південної Кореї на чолі з депутатом Національної асамблеї Ю Йонг Веном. Таким чином країни планують посилити двосторонню співпрацю, зокрема в оборонній сфері.

Про це пише ISW.

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Співпраця України та Південної Кореї

У звіті Інституту йдеться, що влада України посилює співпрацю з Південною Кореєю на тлі поглиблення зв'язків Росії та Північної Кореї, а також повідомлень про нову хвилю розгортання військ КНДР у Курській області.

Вчора у Києві відбулася зустріч заступника міністра оборони України Сергія Боєва та південнокорейської делегації для обговорення двосторонніх відносин, а також участі північнокорейських військ у війні на боці Росії.

Делегації обговорили обмін досвідом у сфері оборонної промисловості, а Ю висловив зацікавленість в організації спільного семінару між оборонними виробниками.

Участь КНДР у війні

"Ця зустріч відбулася після нещодавнього повідомлення Південної Кореї про те, що північнокорейські війська розгорнули від 1000 до 3000 додаткових військовослужбовців у Курській області в період з січня по лютий 2025 року для підтримки війни Росії проти України", — зауважили аналітики.

Нещодавно голова ГУР Кирило Буданов заявив, що завдяки участі у війні проти України війська КНДР набувають цінного бойового досвіду і вдосконалюють свої системи озброєння.

Нагадаємо, старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Петро Гайдащук повідомив, що війська Північної Кореї змінили тактику штурмів у Курській області.

А лідер КНДР Кім Чен Ин після випробування стратегічних крилатих ракет наказав військам бути готовими залучити ядерну зброю.