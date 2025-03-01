Украина и Южная Корея углубляют сотрудничество в оборонной сфере

Встреча сторон. Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев в пятницу, 28 февраля, в Киеве встретился с делегацией из Южной Кореи во главе с депутатом Национальной ассамблеи Ю Йонг Веном. Таким образом страны планируют усилить двустороннее сотрудничество, в частности в оборонной сфере.

Об этом пишет ISW.

Читайте также:

Сотрудничество Украины и Южной Кореи

В отчете Института говорится, что власти Украины усиливают сотрудничество с Южной Кореей на фоне углубления связей России и Северной Кореи, а также сообщений о новой волне развертывания войск КНДР в Курской области.

Вчера в Киеве состоялась встреча заместителя министра обороны Украины Сергея Боева и южнокорейской делегации для обсуждения двусторонних отношений, а также участия северокорейских войск в войне на стороне России.

Делегации обсудили обмен опытом в сфере оборонной промышленности, а Ю выразил заинтересованность в организации совместного семинара между оборонными производителями.

Участие КНДР в войне

"Эта встреча состоялась после недавнего сообщения Южной Кореи о том, что северокорейские войска развернули от 1000 до 3000 дополнительных военнослужащих в Курской области в период с января по февраль 2025 года для поддержки войны России против Украины", — отметили аналитики.

Недавно глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что благодаря участию в войне против Украины войска КНДР приобретают ценный боевой опыт и совершенствуют свои системы вооружения.

Напомним, старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Петр Гайдащук сообщил, что войска Северной Кореи изменили тактику штурмов в Курской области.

А лидер КНДР Ким Чен Ын после испытания стратегических крылатых ракет приказал войскам быть готовыми задействовать ядерное оружие.