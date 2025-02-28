Ядерна зброя в КНДР — Кім Чен Ин віддав небезпечний наказ

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: REUTERS

У Північній Кореї провели випробувальний запуск стратегічних крилатих ракет, який контролював лідер КНДР Кім Чен Ин. Після цього він наказав військам бути готовими задіяти ядерну зброю.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Наказ про готовність використати ядерну зброю в КНДР

Посилаючись на північнокорейське новинне агентство ЦТАК, видання повідомило, що чергове випробування крилатих ракет було проведене для того, аби "попередити ворогів, які серйозно порушують середовище безпеки і сприяють ескалації конфронтації". Крім того, таким чином КНДР хоче продемонструвати "готовність різних засобів ядерних операцій країни".

"Це відповідальна місія і обов’язок ядерних збройних сил КНДР — постійно захищати національний суверенітет і безпеку за допомогою надійного ядерного щита шляхом отримання більш ретельної бойової готовності ядерних сил і повної готовності до їх застосування", — заявив Кім Чен Ин.

Як відомо, запуск ракет, які здатні нести ядерний заряд, відбувся 26 лютого над морем біля західного узбережжя Корейського півострова.

За даними ЦТАК, ракети пролетіли півтора кілометра по овальній траєкторії польоту за 7 961 і 7 973 секунд та точно вразили ціль.

Водночас військові Південної Кореї 28 лютого заявили, що фіксували ознаки підготовки КНДР до ракетного запуску та відстежили кілька крилатих ракет.

"Північна Корея протягом кількох років розробляла стратегічні крилаті ракети, призначені для доставки ядерних боєголовок. Раніше Рада безпеки ООН заборонила КНДР розробку балістичних ракет і ядерної зброї та ввела низку санкцій за порушення", — йдеться у матеріалі Reuters.

Нагадаємо, 26 лютого в ISW повідомили, що супутники зафіксували переміщення вантажів між КНДР і Росією.

Водночас 27 лютого розвідка Південної Британії заявила, що КНДР надіслала РФ додаткові війська. Солдати вже перебувають на Курщині.