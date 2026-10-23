Прикордонник у пункті пропуску. Фото ілюстративне: facebook.com/zahidnuy.kordon

Український прикордонний контроль можуть перенести на територію сусідніх країн. Зокрема, йдеться про Молдову. Про такі зміни замислюються через російські удари по пунктах пропуску.

Про це під час "Експортного форуму: вижити попри все", який організувала "Економічна правда", повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач, передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

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Як може змінитися прикордонний контроль

Уперше від початку повномасштабного вторгнення Росія почала бити по автомобільних пунктах пропуску близько двох місяців тому. Об'єкти, які зазнали пошкоджень унаслідок атак, упродовж доби відновили, але загроза нових ударів зберігається.

За словами представника Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України перенести прикордонний контроль можуть до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Мета — створити резервні можливості для роботи прикордонників навіть у разі нових загроз.

Для облаштування пунктів пропуску на території інших держав потрібні двосторонні угоди та має надати дозвіл Європейська комісія.

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"Працюємо з Молдовою, щоб збільшити кількість спільних пунктів пропуску на її території. Можливо, реалізуємо ще один–два пілотні проєкти", — зазначив Сергій Деркач.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Polsat News повідомляв, що Польща готова погодитися на спільний прикордонний контроль з Україною. Відповідне рішення ухвалять, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація. Дозвіл на зміни має надати Європейська комісія, адже Польща входить до Шенгенської зони.

Також Новини.LIVE з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка писав, що українські прикордонники випадково потрапили на територію Молдови. Кордон охоронці держрубежів перетнули, коли переслідували чоловіка, який намагався переплисти Дністер. До сусідньої країни військовослужбовці ДПСУ потрапили через технічну несправність човна.