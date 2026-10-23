Пограничник в пункте пропуска. Фото иллюстративное: facebook.com/zahidnuy.kordon

Украинский пограничный контроль могут перенести на территорию соседних стран. В частности, речь идет о Молдове. О таких изменениях задумываются из-за российских ударов по пунктам пропуска.

Об этом во время "Экспортного форума: выжить несмотря ни на что", который организовала "Экономическая правда", сообщил заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач, передает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

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Как может измениться пограничный контроль

Впервые с начала полномасштабного вторжения Россия начала наносить удары по автомобильным пунктам пропуска около двух месяцев назад. Объекты, поврежденные в результате атак, восстановили в течение суток, но угроза новых ударов сохраняется.

По словам представителя Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, пограничный контроль могут перенести в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову. Цель — создать резервные возможности для работы пограничников даже в случае новых угроз.

Для обустройства пунктов пропуска на территории других государств необходимы двусторонние соглашения и разрешение Европейской комиссии.

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"Работаем с Молдовой, чтобы увеличить количество совместных пунктов пропуска на ее территории. Возможно, реализуем еще один–два пилотных проекта", — отметил Сергей Деркач.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Polsat News сообщал, что Польша готова согласиться на совместный пограничный контроль с Украиной. Соответствующее решение примут, если этого потребует ситуация с безопасностью. Разрешение на изменения должна дать Европейская комиссия, ведь Польша входит в Шенгенскую зону.

Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко писал, что украинские пограничники случайно оказались на территории Молдовы. Границу охранники госрубежей пересекли, преследуя мужчину, который пытался переплыть Днестр. В соседнюю страну военнослужащие ГПСУ попали из-за технической неисправности лодки.