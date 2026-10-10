Україна підтримала МКС після запровадження санкцій США - що відомо

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Україна заявила про підтримку Міжнародного кримінального суду (МКС) після рішення Сполучених Штатів запровадити санкції проти інституції. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що Суд відіграє ключову роль у притягненні до відповідальності за російські воєнні злочини та забезпеченні правосуддя для постраждалих від агресії РФ.

Про це йдеться у заяві МЗС України в соцмережі X, та в заяві держсекретаря США Марко Рубіо, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

США запровадили санкції проти МКС

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд бере участь у забезпеченні міжнародної відповідальності за найтяжчі злочини. Про рішення запровадити санкції проти нього Вашингтона оголосив державний секретар США Марко Рубіо.

"Президент Трамп ніколи не дозволить Міжнародному кримінальному суду переслідувати американців. Саме тому сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду. Ми заборонимо операції з цим шахрайським судом, позбавляючи його ресурсів та паралізуючи його здатність функціонувати", — йдеться в заяві.

Водночас Білий дім передбачив низку винятків. Зокрема, дозволеними залишилися окремі транзакції, пов’язані з телекомунікаційними послугами, програмним забезпеченням і пенсійними виплатами МКС, а також платежі для осіб, які перебувають під вартою.

Читайте також:

Чому Вашингтон виступив проти МКС

США раніше неодноразово критикували діяльність Міжнародного кримінального суду. Однією з причин невдоволення стало рішення МКС видати ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Також Вашингтон висловлював заперечення у зв’язку з розслідуванням імовірних воєнних злочинів американських військовослужбовців в Афганістані.

Рішення США викликало критику з боку представників Суду. Заступниця прокурора МКС Нашат Шамім Хан засудила запровадження санкцій і заявила, що вони не зупинять роботу інституції.

Україна підтвердила підтримку Міжнародного кримінального суду

В українському зовнішньополітичному відомстві відреагували на такі події та зазначили, що МКС залишається важливою міжнародною інституцією для розслідування воєнних злочинів Росії та притягнення винних до відповідальності та не тільки:

"Як держава-учасниця Римського статуту, Україна підтверджує свою підтримку Міжнародного кримінального суду, його незалежності та цілісності. Для України МКС є життєво важливою установою в нашому прагненні до відповідальності за злочини, вчинені Росією, та забезпечення правосуддя для жертв і тих, хто вижив", — йдеться в дописі.

У МЗС України зазначили, вони й надалі співпрацюватимуть з іншими країнами, які є учасницями Римського статуту, задля забезпечення повноцінної та ефективної роботи Суду.

Інші новини про США

Новини.LIVE інформували, що український лідер Володимир Зеленський зазначив, що наразі українська переговорна команда перебуває у Сполучених Штатах, де обговорює можливі шляхи завершення війни або припинення вогню. Однак водночас президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, та дозволив Росії експортувати дизельне пальне.

Новини.LIVE писали, що президент США Дональд Трамп поспілкувався з журналістами. У своїх відповідях він зазначив, що хотів би подякувати Володимиру Путіну за домовленість між Вашингтоном і Москвою щодо постачання дизельного пального.