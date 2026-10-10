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Главная Новости дня Украина поддержала МУС после введения санкций США

Украина поддержала МУС после введения санкций США

Ua ru
10 октября 2026 07:38
Украина поддержала МКС после введения санкций США — что известно
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Украина заявила о поддержке Международного уголовного суда (МУС) после решения Соединённых Штатов ввести санкции против этого учреждения. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Суд играет ключевую роль в привлечении к ответственности за российские военные преступления и обеспечении правосудия для пострадавших от агрессии РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в социальной сети X, а также в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, сообщает Новини.LIVE.

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США ввели санкции против МУС

Как известно, Международный уголовный суд участвует в обеспечении международной ответственности за самые тяжкие преступления. О решении ввести санкции против него Вашингтон объявил государственный секретарь США Марко Рубио.

"Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев. Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Международного уголовного суда. Мы запретим операции с этим мошенническим судом, лишая его ресурсов и парализуя его способность функционировать", — говорится в заявлении.

В то же время Белый дом предусмотрел ряд исключений. В частности, разрешенными остались отдельные транзакции, связанные с телекоммуникационными услугами, программным обеспечением и пенсионными выплатами МУС, а также платежи для лиц, находящихся под стражей.

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Почему Вашингтон выступил против МУС

США ранее неоднократно критиковали деятельность Международного уголовного суда. Одной из причин недовольства стало решение МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Также Вашингтон выражал возражения в связи с расследованием предполагаемых военных преступлений американских военнослужащих в Афганистане.

Решение США вызвало критику со стороны представителей Суда. Заместитель прокурора МУС Нашат Шамим Хан осудила введение санкций и заявила, что они не остановят работу учреждения.

Украина подтвердила поддержку Международного уголовного суда

В украинском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на эти события и отметили, что МУС остается важным международным институтом для расследования военных преступлений России и привлечения виновных к ответственности, и не только:

"Как государство-участник Римского статута, Украина подтверждает свою поддержку Международного уголовного суда, его независимости и целостности. Для Украины МУС является жизненно важным учреждением в нашем стремлении к привлечению к ответственности за преступления, совершенные Россией, и обеспечению правосудия для жертв и выживших", — говорится в сообщении.

В МИД Украины отметили, что они и в дальнейшем будут сотрудничать с другими странами, являющимися участницами Римского статута, для обеспечения полноценной и эффективной работы Суда.

Другие новости о США

Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время украинская переговорная команда находится в Соединенных Штатах, где обсуждает возможные пути завершения войны или прекращения огня. Однако в то же время президент США Дональд Трамп провел беседу с российским диктатором Владимиром Путиным и разрешил России экспортировать дизельное топливо.

Новини.LIVE писали, что президент США Дональд Трамп пообщался с журналистами. В своих ответах он отметил, что хотел бы поблагодарить Владимира Путина за договоренность между Вашингтоном и Москвой о поставках дизельного топлива.

США МИД Дональд Трамп МКС Марко Рубио
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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