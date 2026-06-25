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Головна Новини дня Україна підпише понад 30 угод: Кулеба на Конференції в Польщі

Україна підпише понад 30 угод: Кулеба на Конференції в Польщі

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 23:07
Україна підпише понад 30 угод на 1,5 млрд євро
Олексій Кулеба. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Україна укладе понад 30 угод на загальну суму близько 1,5 млрд євро. Для кожного із підписаних документів буде розроблено окрему дорожню карту реалізації.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба під час Конференції з питань відновлення України, яка відбувається у Ґданську, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Які угоди укладе Україна

Кулеба розповів, що перші результати від укладених домовленостей очікуються вже протягом найближчого місяця, тоді як основну частину коштів планують залучити до кінця 2026 року.

За словами посадовця, конференція стала важливим майданчиком для залучення міжнародної підтримки та фінансування проєктів, спрямованих на відновлення України.

Окрему увагу під час візиту до Польщі приділили питанням функціонування українсько-польського кордону. Українська делегація провела переговори з представниками польського уряду щодо найбільш актуальних проблем, які турбують перевізників та пасажирів.

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Серед ключових тем обговорення були значні черги на пунктах пропуску, штрафи для українських перевізників та збільшення пасажиропотоку у зв'язку з початком літнього сезону.

За словами віце-прем'єра, у 2026 році кількість штрафів, які отримують українські перевізники в Польщі, вже скоротилася. Крім того, частину раніше накладених санкцій переглядають на прохання української сторони.

Україна та Польща також домовилися практично щоденно обмінюватися інформацією про ситуацію на кордоні, оперативно реагувати на зміни та спільно працювати над пошуком рішень для зменшення черг і покращення умов перетину кордону.

Зазначимо, Конференція відбувається за спільної організації Польщі та України.

Як писали Новини.LIVE, 25 червня у Гданську пройшов перший день Конференції з відновлення України. Вона зібрала ключових європейських політиків, українських урядовців та представників міжнародного бізнесу.

Водночас прем'єр Естонії заявив, що наступна така конференція відбудеться в Талліні. На ній партнери України "розвиватимуть імпульс", отриманий у Гданську цьогоріч.

Україна угода Конференція з питань відновлення України-2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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