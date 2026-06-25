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Главная Новости дня Украина подпишет более 30 соглашений: Кулеба на конференции в Польше

Украина подпишет более 30 соглашений: Кулеба на конференции в Польше

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 23:07
Украина подпишет более 30 соглашений на сумму 1,5 млрд евро
Алексей Кулеба. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Украина заключит более 30 соглашений на общую сумму около 1,5 млрд евро. Для каждого из подписанных документов будет разработана отдельная дорожная карта реализации.

Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Кулеба во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Гданьске, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Какие соглашения заключит Украина

Кулеба рассказал, что первые результаты от заключенных соглашений ожидаются уже в течение ближайшего месяца, тогда как основную часть средств планируют привлечь до конца 2026 года.

По словам чиновника, конференция стала важной площадкой для привлечения международной поддержки и финансирования проектов, направленных на восстановление Украины.

Особое внимание во время визита в Польшу уделили вопросам функционирования украинско-польской границы. Украинская делегация провела переговоры с представителями польского правительства по наиболее актуальным проблемам, которые беспокоят перевозчиков и пассажиров.

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Среди ключевых тем обсуждения были значительные очереди на пунктах пропуска, штрафы для украинских перевозчиков и увеличение пассажиропотока в связи с началом летнего сезона.

По словам вице-премьера, в 2026 году количество штрафов, которые получают украинские перевозчики в Польше, уже сократилось. Кроме того, часть ранее наложенных санкций пересматривается по просьбе украинской стороны.

Украина и Польша также договорились практически ежедневно обмениваться информацией о ситуации на границе, оперативно реагировать на изменения и совместно работать над поиском решений для сокращения очередей и улучшения условий пересечения границы.

Отметим, Конференция проходит при совместной организации Польши и Украины.

Как писали Новини.LIVE, 25 июня в Гданьске прошел первый день Конференции по восстановлению Украины. Она собрала ключевых европейских политиков, украинских чиновников и представителей международного бизнеса.

В то же время премьер-министр Эстонии заявил, что следующая подобная конференция состоится в Таллинне. На ней партнеры Украины будут "развивать импульс", полученный в Гданьске в этом году.

Украина соглашение Конференция по вопросам восстановления Украины-2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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