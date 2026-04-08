Україна під ударом 176 російських дронів: атака ще триває

Військовослужбовець ЗСУ у мобільно-вогневій групі ППО. Фото: 58 ОМПБр

Масована дронова атака по Україні триває: станом на ранок 8 квітня Силам оборони вдалося нейтралізувати 146 зі 176 безпілотників, запущених російською армією з кількох напрямків. Попри це, зафіксовано понад два десятки влучань.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Подробиці про дронову атаку Росії по Україні за добу 7 квітня

Російські влаштували черговий масштабний повітряний терор, який розпочався ще о 18:00 напередодні, 7 квітня, і станом на 08:00 годину 8 квітня досі не завершився.

Ворог застосував 176 безпілотних літальних апаратів. Основною ударною силою стали дрони типу Shahed, яких налічувалося близько 120 одиниць. Окрім них, росіяни випустили БпЛА модифікацій "Гербера", "Італмас" та інші невстановлені типи дронів.

Для запуску противник задіяв одразу шість різних локацій, а саме з Брянська, Курська, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська. Ще частину безпілотників запускали з мису Чауда, що розташований у тимчасово анексованому Криму. Під прицілом ворога опинилися переважно східні, південні та північні області України.

За попередньою інформацією військових, їхніми спільними зусиллями вдалося збити або подавити 146 ворожих цілей. Втім, уникнути наслідків повністю не вдалося: 24 російські безпілотники прорвали оборону і влучили по 12 різних локаціях. Також 3на одному з об'єктів зафіксовано падіння уламків від знешкодженого дрона.

Статистика збитих безпілотників. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Українців наполегливо закликають залишатися в укриттях та дотримуватися всіх необхідних правил безпеки.

За інформацією Новини.LIVE, яку надали в Чернігівській ОВА, у вівторок, 7 квітня, російські війська завдали удару по адмінбудівлях в регіоні. Виникла пожежа та руйнування.

Також Україна активно розвиває виробництво власних систем ППО. Так головний конструктор і співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив про розробку аналогу Patriot, яка зможе збивати балістичні ракети.