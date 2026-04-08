Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина под ударом 176 российских дронов: атака еще продолжается

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 09:16
Военнослужащий ВСУ в мобильно-огневой группе ПВО. Фото: 58 ОМПБр

Массированная дроновая атака по Украине продолжается: по состоянию на утро 8 апреля Силам обороны удалось нейтрализовать 146 из 176 беспилотников, запущенных российской армией с нескольких направлений. Несмотря на это, зафиксировано более двух десятков попаданий.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на отчет Воздушных сил ВСУ.

Подробности о беспилотной атаке России по Украине за сутки 7 апреля

Российские устроили очередной масштабный воздушный террор, который начался еще в 18:00 накануне, 7 апреля, и по состоянию на 08:00 часов 8 апреля до сих пор не завершился.

Враг применил 176 беспилотных летательных аппаратов. Основной ударной силой стали дроны типа Shahed, которых насчитывалось около 120 единиц. Кроме них, россияне выпустили БпЛА модификаций "Гербера", "Италмас" и другие неустановленные типы дронов.

Для запуска противник задействовал сразу шесть различных локаций, а именно из Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Еще часть беспилотников запускали с мыса Чауда, который расположен во временно аннексированном Крыму. Под прицелом врага оказались преимущественно восточные, южные и северные области Украины.

Читайте также:

По предварительной информации военных, их совместными усилиями удалось сбить или подавить 146 вражеских целей. Впрочем, избежать последствий полностью не удалось: 24 российских беспилотника прорвали оборону и попали по 12 различным локациям. Также 3на одном из объектов зафиксировано падение обломков от обезвреженного дрона.

Статистика сбитых беспилотников. Фото: Воздушные силы ВСУ

Украинцев настоятельно призывают оставаться в укрытиях и соблюдать все необходимые правила безопасности.

По информации Новини.LIVE, которую предоставили в Черниговской ОГА, во вторник, 7 апреля, российские войска нанесли удар по админзданиям в регионе. Возник пожар и разрушения.

Также Украина активно развивает производство собственных систем ПВО. Так главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил о разработке аналога Patriot, которая сможет сбивать баллистические ракеты.

беспилотники ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации