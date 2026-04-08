Украина под ударом 176 российских дронов: атака еще продолжается

Военнослужащий ВСУ в мобильно-огневой группе ПВО. Фото: 58 ОМПБр

Массированная дроновая атака по Украине продолжается: по состоянию на утро 8 апреля Силам обороны удалось нейтрализовать 146 из 176 беспилотников, запущенных российской армией с нескольких направлений. Несмотря на это, зафиксировано более двух десятков попаданий.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на отчет Воздушных сил ВСУ.

Подробности о беспилотной атаке России по Украине за сутки 7 апреля

Российские устроили очередной масштабный воздушный террор, который начался еще в 18:00 накануне, 7 апреля, и по состоянию на 08:00 часов 8 апреля до сих пор не завершился.

Враг применил 176 беспилотных летательных аппаратов. Основной ударной силой стали дроны типа Shahed, которых насчитывалось около 120 единиц. Кроме них, россияне выпустили БпЛА модификаций "Гербера", "Италмас" и другие неустановленные типы дронов.

Для запуска противник задействовал сразу шесть различных локаций, а именно из Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Еще часть беспилотников запускали с мыса Чауда, который расположен во временно аннексированном Крыму. Под прицелом врага оказались преимущественно восточные, южные и северные области Украины.

По предварительной информации военных, их совместными усилиями удалось сбить или подавить 146 вражеских целей. Впрочем, избежать последствий полностью не удалось: 24 российских беспилотника прорвали оборону и попали по 12 различным локациям. Также 3на одном из объектов зафиксировано падение обломков от обезвреженного дрона.

Статистика сбитых беспилотников. Фото: Воздушные силы ВСУ

Украинцев настоятельно призывают оставаться в укрытиях и соблюдать все необходимые правила безопасности.

По информации Новини.LIVE, которую предоставили в Черниговской ОГА, во вторник, 7 апреля, российские войска нанесли удар по админзданиям в регионе. Возник пожар и разрушения.

Также Украина активно развивает производство собственных систем ПВО. Так главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил о разработке аналога Patriot, которая сможет сбивать баллистические ракеты.