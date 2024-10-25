В Україні востаннє переведуть годинники на зимовий час

Годинник на стіні. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у неділю, 27 жовтня планують перейти на зимовий час. Це хочуть зробити востаннє, а навесні стрілки годинників переводити не будуть.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

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Переведення годинників

Переведення годинників в Україні відбудеться в останню неділю місяця — в ніч на 27 жовтня о 04:00 стрілку повернуть на одну годину назад.

Відомо, що всі електронні девайси такі як: смартфони, ноутбуки, смарт-годинники перейдуть на новий час автоматично.

Зазначимо, що у липні цього року Верховна Рада ухвалила рішення про скасування переведення годинників та повний перехід на зимовий час.

Однак Президент України Володимир Зеленський досі не підписав відповідний законопроєкт, і, за даними BBC в Офісі Президента, не планує цього робити.

Причиною називають негативні наслідки для української економіки — збитки можуть сягати кількох мільярдів гривень. Також українці створювали петиції проти такого рішення, закликавши "не красти у них вечори".

За словами вчених, наразі немає авторитетних та визнаних світовими науковцями досліджень, які б свідчили про серйозний негативний вплив сезонного переведення годинників на фізіологічний і психологічний стан людини.

Нагадаємо, раніше вчені звернулись до президента України Володимира Зеленського з поясненням, чому не варто припиняти переводити годинники щороку.

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