Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Украина переходит на зимнее время — когда переводить часы arrow

Украина переходит на зимнее время — когда переводить часы

25 октября 2024 14:04
Карина Приходько - Редактор
В Украине последний раз переведут часы на зимнее время
Часы на стене. Иллюстративное фото: УНИАН
Карина Приходько - Редактор

В Украине в воскресенье, 27 октября планируют перейти на зимнее время. Это хотят сделать в последний раз, а весной стрелки часов переводить не будут.

Об этом идет речь в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Перевод часов

Перевод часов в Украине состоится в последнее воскресенье месяца — в ночь на 27 октября в 04:00 стрелку вернут на один час назад.

Известно, что все электронные аксессуары такие как: смартфоны, ноутбуки, смарт-часы перейдут на новое время автоматически.

Отметим, что в июле этого года Верховная Рада приняла решение об отмене перевода часов и полном переходе на зимнее время.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал соответствующий законопроект, и, по данным ВВС в Офисе Президента, не планирует этого делать.

Причиной называют негативные последствия для украинской экономики — ущерб может достигать нескольких миллиардов гривен. Также украинцы создавали петиции против такого решения, призвав "не красть у них вечера".

По словам ученых, нет авторитетных и признанных мировыми учеными исследований, которые бы свидетельствовали о серьезном негативном влиянии сезонного перевода часов на физиологическое и психологическое состояние человека.

Напомним, ранее ученые обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с объяснением, почему не стоит прекращать переводить часы каждый год.

Также мы писали, как подготовиться к изменениям в результате перехода на зимнее время.

Украина часы зима перевод часов зимнее время

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:51 Бойцы 3-й ОШБр ударили по технике и пехоте врага — видео

14:47 Нарушения языкового закона — какой город возглавил антирейтинг

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

14:33 Проверки больниц в Одесской области — уже есть результаты

14:29 Шмыгаль показал план борьбы с коррупцией и нарушениями в МСЭК

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

14:25 МВФ снизил прогнозы для экономики Украины

14:21 Украинцам выплатят дополнительно по 11 тыс. грн — детали

14:20 Во Львове незаконно возвели сооружение в парке — решение суда

14:06 Зарплаты аграриев в Украине — кто зарабатывает больше всего

14:04 Украина переходит на зимнее время — когда переводить часы

14:51 Бойцы 3-й ОШБр ударили по технике и пехоте врага — видео

14:47 Нарушения языкового закона — какой город возглавил антирейтинг

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

14:33 Проверки больниц в Одесской области — уже есть результаты

14:29 Шмыгаль показал план борьбы с коррупцией и нарушениями в МСЭК

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

14:25 МВФ снизил прогнозы для экономики Украины

14:21 Украинцам выплатят дополнительно по 11 тыс. грн — детали

14:20 Во Львове незаконно возвели сооружение в парке — решение суда

14:06 Зарплаты аграриев в Украине — кто зарабатывает больше всего

14:04 Украина переходит на зимнее время — когда переводить часы

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Text

13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

Text

11:25 Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

Text

08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2024
Text

23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

Text

22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы