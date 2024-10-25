В Украине последний раз переведут часы на зимнее время

Часы на стене. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в воскресенье, 27 октября планируют перейти на зимнее время. Это хотят сделать в последний раз, а весной стрелки часов переводить не будут.

Об этом идет речь в материале Новини.LIVE.

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Перевод часов

Перевод часов в Украине состоится в последнее воскресенье месяца — в ночь на 27 октября в 04:00 стрелку вернут на один час назад.

Известно, что все электронные аксессуары такие как: смартфоны, ноутбуки, смарт-часы перейдут на новое время автоматически.

Отметим, что в июле этого года Верховная Рада приняла решение об отмене перевода часов и полном переходе на зимнее время.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал соответствующий законопроект, и, по данным ВВС в Офисе Президента, не планирует этого делать.

Причиной называют негативные последствия для украинской экономики — ущерб может достигать нескольких миллиардов гривен. Также украинцы создавали петиции против такого решения, призвав "не красть у них вечера".

По словам ученых, нет авторитетных и признанных мировыми учеными исследований, которые бы свидетельствовали о серьезном негативном влиянии сезонного перевода часов на физиологическое и психологическое состояние человека.

Напомним, ранее ученые обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с объяснением, почему не стоит прекращать переводить часы каждый год.

Также мы писали, как подготовиться к изменениям в результате перехода на зимнее время.