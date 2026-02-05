Україна отримує від партенрів екстрені пакети енергопідтримки — Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Facebook/Юлія Свириденко

До України продовжує надходити обладнання. Партнери надсилають екстрені пакети допомоги, аби допомогти побороти енергетичну кризу, що виникла через обстріли РФ.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у середу, 4 лютого.

Читайте також:

Енергетична допомога від партнерів

Свириденко зазначила, що партнери надсилають обладнання для відновлення електропостачання. Для громад, де склалася найскладніша ситуація, надали обладнання для резервного живлення загальною потужністю понад 145 МВт:

447 генераторів на понад 7 МВт від ЄС;

78 котлів потужністю 112 МВт від Італії;

2 когенераційні установки від Німеччини потужністю 3,8 МВт;

379 генераторів на 4,5 МВт від Польщі;

30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт від Франції;

106 генераторів від Юнісеф на 15,1 МВт.

"У дорозі обладнання від Азербайджану, Естонії, Литви, Люксембургу, Словаччини, Франції, Чехії, Швеції, Швейцарії та Японії. Висловлюємо вдячність Італії, Ірландії, Німеччині та Сполученому Королівству за внески до Фонду підтримки енергетики України", — додала прем'єр-міністерка.

Вона наголосила, що Уряд робить все, аби спростити процедури розмитнення завезеного обладнання. Від керівництва громад очікують швидкого встановлення і підключення устаткування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому росіяни б'ють по енергетиці саме зараз. Президент Володимир Зеленський назвав головну причину.

Також ми розповідали про те, що Україна отримає нові пакети допомоги від партнерів. Вони будуть стосуватися енергетики.