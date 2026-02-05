Видео
Украина получает экстренные пакеты энергоподдержки, — Свириденко

Украина получает экстренные пакеты энергоподдержки, — Свириденко

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 00:04
Украина получает от партенров экстренные пакеты энергоподдержки — Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Facebook/Юлия Свириденко

В Украину продолжает поступать оборудование. Партнеры присылают экстренные пакеты помощи, чтобы помочь побороть энергетический кризис, возникший из-за обстрелов РФ.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в среду, 4 февраля.

Энергетическая помощь от партнеров

Свириденко отметила, что партнеры присылают оборудование для восстановления электроснабжения. Для общин, где сложилась самая сложная ситуация, предоставили оборудование для резервного питания общей мощностью более 145 МВт:

  • 447 генераторов на более 7 МВт от ЕС;
  • 78 котлов мощностью 112 МВт от Италии;
  • 2 когенерационные установки от Германии мощностью 3,8 МВт;
  • 379 генераторов на 4,5 МВт от Польши;
  • 30 генераторов общей мощностью 3,4 МВт от Франции;
  • 106 генераторов от Юнисеф на 15,1 МВт.

"В пути оборудование от Азербайджана, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Словакии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии и Японии. Выражаем благодарность Италии, Ирландии, Германии и Соединенному Королевству за взносы в Фонд поддержки энергетики Украины", — добавила премьер-министр.

Она подчеркнула, что Правительство делает все, чтобы упростить процедуры растаможивания завезенного оборудования. От руководства общин ожидают быстрой установки и подключения оборудования.

Напомним, ранее мы писали о том, почему россияне бьют по энергетике именно сейчас. Президент Владимир Зеленский назвал главную причину.

Также мы рассказывали о том, что Украина получит новые пакеты помощи от партнеров. Они будут касаться энергетики.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
