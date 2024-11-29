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Україна отримала від Південної Кореї 100 мільйонів доларів

29 листопада 2024 11:30
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Південна Корея передала Україні 100 млн дол
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото: LvivNEWS
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Україна отримала 100 мільйонів доларів від Південної Кореї. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку соціальної сфери.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 29 листопада.

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Південна Корея надала Україні 100 мільйонів доларів. Також, за словами Шмигаля, цього року між урядами двох країн була підписана угода, яка дає змогу залучити до 2,1 мільярди доларів 

"Це перша бюджетна допомога від наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери", — говориться у повідомленні Шмигаля.

Також очільник українського уряду подякував Республіці Корея за підтримку України в умовах повномасштабної війни.

Шмигаль
Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Україна хотіла купити в Південної Кореї зброю. З цим питанням країну відвідав міністр оборони Рустем Умєров, однак Україна отримала відмову.

Південнокорейці виступають проти прямого постачання зброї для України. Сеул наголосив, що готовий розглянути цю можливість залежно від майбутніх кроків Росії та Північної Кореї.

фінансова допомога гроші Україна Південна Корея війна в Україні

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