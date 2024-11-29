Южная Корея передала Украине 100 млн долл.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Фото: LvivNEWS

Украина получила 100 миллионов долларов от Южной Кореи. Эти средства будут направлены на поддержку социальной сферы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в пятницу, 29 ноября.

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Южная Корея предоставила Украине 100 миллионов долларов. По словам Шмигаля, в этом году между правительствами двух стран было подписано соглашение, которое позволяет привлечь до 2,1 миллиарда долларов.

"Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы", — говорится в сообщении Шмыгаля.

Также глава украинского правительства поблагодарил Республику Корею за поддержку Украины в условиях полномасштабной войны.

Сообщения Дениса Шмыгаля Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Украина хотела купить у Южной Кореи оружие. С этим вопросом страну посетил министр обороны Рустем Умеров, однако Украина получила отказ.

Южнокорейцы выступают против прямого снабжения оружием для Украины. Сеул подчеркнул, что готов рассмотреть эту возможность в зависимости от будущих шагов России и Северной Кореи.