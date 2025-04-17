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Україна отримала від Німеччини нову військову допомогу — перелік

17 квітня 2025 17:30
Аркадій Пастула - Редактор
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги — що отримали
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Yves Herman
Аркадій Пастула - Редактор

Україна отримала від Німеччини нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2.

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини у четвер, 17 квітня.

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Відомо, що Київ отримав чотири машини Kinetic Defence Vehicles, які захищають від безпілотників. Раніше в ЗМІ зазначалося, що Україна отримає модифікацію, оснащену кулеметом M134D калібру 7,62×51 мм.

З техніки Німеччина передала три 155-мм САУ Zuzana, чотири машини розмінування WiSENT 1, 66 бронемашин MRAP FFG та три машини для прикордонників. Крім того, Україна отримала десять надводних дронів Sonobot 5, 70 розвід-БпЛА Vector та 150 ударних дронів HF-1.

Також у пакеті допомоги є:

  • ракети до ЗРК IRIS-T SLM та SLS;
  • 917 ПТРК RGW 90;
  • 3,769 гвинтівок G3;
  • 800 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 27,000 155-мм артснарядів;
  • 38,000 набоїв до ЗУ Gepard;
  • БК до танків Leopard 2;
  • 1,000 122-мм снарядів.
  • 41 наземний радар;
  • два мінні плуги;
  • 92 інфрачервоних біноклі
  • 187 лазерних далекомірів;
  • 150,000 турнікетів;
  • 1,300 спальних мішків;
  • 55 підводних скутерів;
  • запасів частини для БРЕМ Bergerpanzer 2.

Нагадаємо, 17 квітня українська делегація у Парижі зустрілася з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції, аби обговорити припинення війни.

А 14 квітня у Німеччині вшанували памʼять жертв російського обстрілу Сум на Вербну неділю.

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