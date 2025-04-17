Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги — що отримали

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Yves Herman

Україна отримала від Німеччини нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2.

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини у четвер, 17 квітня.

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Нова військова допомога від Німеччини

Відомо, що Київ отримав чотири машини Kinetic Defence Vehicles, які захищають від безпілотників. Раніше в ЗМІ зазначалося, що Україна отримає модифікацію, оснащену кулеметом M134D калібру 7,62×51 мм.

З техніки Німеччина передала три 155-мм САУ Zuzana, чотири машини розмінування WiSENT 1, 66 бронемашин MRAP FFG та три машини для прикордонників. Крім того, Україна отримала десять надводних дронів Sonobot 5, 70 розвід-БпЛА Vector та 150 ударних дронів HF-1.

Також у пакеті допомоги є:

ракети до ЗРК IRIS-T SLM та SLS;

917 ПТРК RGW 90;

3,769 гвинтівок G3;

800 штурмових гвинтівок MK 556;

27,000 155-мм артснарядів;

38,000 набоїв до ЗУ Gepard;

БК до танків Leopard 2;

1,000 122-мм снарядів.

41 наземний радар;

два мінні плуги;

92 інфрачервоних біноклі

187 лазерних далекомірів;

150,000 турнікетів;

1,300 спальних мішків;

55 підводних скутерів;

запасів частини для БРЕМ Bergerpanzer 2.

Нагадаємо, 17 квітня українська делегація у Парижі зустрілася з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції, аби обговорити припинення війни.

А 14 квітня у Німеччині вшанували памʼять жертв російського обстрілу Сум на Вербну неділю.