Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги — що отримали

Україна отримала від Німеччини нову військову допомогу — перелік
Україна отримала від Німеччини нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2.
Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини у четвер, 17 квітня.
Нова військова допомога від Німеччини
Відомо, що Київ отримав чотири машини Kinetic Defence Vehicles, які захищають від безпілотників. Раніше в ЗМІ зазначалося, що Україна отримає модифікацію, оснащену кулеметом M134D калібру 7,62×51 мм.
З техніки Німеччина передала три 155-мм САУ Zuzana, чотири машини розмінування WiSENT 1, 66 бронемашин MRAP FFG та три машини для прикордонників. Крім того, Україна отримала десять надводних дронів Sonobot 5, 70 розвід-БпЛА Vector та 150 ударних дронів HF-1.
Також у пакеті допомоги є:
- ракети до ЗРК IRIS-T SLM та SLS;
- 917 ПТРК RGW 90;
- 3,769 гвинтівок G3;
- 800 штурмових гвинтівок MK 556;
- 27,000 155-мм артснарядів;
- 38,000 набоїв до ЗУ Gepard;
- БК до танків Leopard 2;
- 1,000 122-мм снарядів.
- 41 наземний радар;
- два мінні плуги;
- 92 інфрачервоних біноклі
- 187 лазерних далекомірів;
- 150,000 турнікетів;
- 1,300 спальних мішків;
- 55 підводних скутерів;
- запасів частини для БРЕМ Bergerpanzer 2.
Нагадаємо, 17 квітня українська делегація у Парижі зустрілася з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції, аби обговорити припинення війни.
А 14 квітня у Німеччині вшанували памʼять жертв російського обстрілу Сум на Вербну неділю.
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