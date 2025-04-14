В Німеччині активісти провели пам'ятний захід на честь загиблих у Сумах

Акція вшанування пам'яті в Німеччині. Фото: Новини.LIVE

Удень у понеділок, 14 квітня, в Німеччині відбулася акція пам'яті. Десятки активістів зібралися, щоб вшанувати жертв російського балістичного удару по Сумах.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Акція вшанування пам'яті

Пам'ятний захід відбувся навпроти Кельнського собору. Учасники акції закликали політиків Берліну та Брюсселя, а також НАТО захистити мирних українців від російської агресії та посилити військову підтримку України.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару, якого росіяни завдали по Сумах 13 квітня, загинули 35 людей. Ще 117 мирних жителів зазнали поранень. Серед загиблих дві дитини, серед травмованих — 15.

Також ми повідомляли, що генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш відреагував на атаку росіян по Сумах. Він наголосив, що Україна та Росія мають ухвалити рішення щодо тривалого припинення вогню.