В Германии активисты провели памятное мероприятие в честь погибших в Сумах

В Германии почтили память погибших в Сумах
Днем в понедельник, 14 апреля, в Германии состоялась акция памяти. Десятки активистов собрались, чтобы почтить жертв российского баллистического удара по Сумам.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Акция почтения памяти
Памятное мероприятие состоялось напротив Кельнского собора. Участники акции призвали политиков Берлина и Брюсселя, а также НАТО защитить мирных украинцев от российской агрессии и усилить военную поддержку Украины.
Напомним, в результате ракетного удара, который россияне нанесли по Сумам 13 апреля, погибли 35 человек. Еще 117 мирных жителей получили ранения. Среди погибших два ребенка, среди травмированных — 15.
Также мы сообщали, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш отреагировал на атаку россиян по Сумам. Он отметил, что Украина и Россия должны принять решение о длительном прекращении огня.
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