В Германии активисты провели памятное мероприятие в честь погибших в Сумах

Акция почтения памяти в Германии. Фото: Новини.LIVE

Днем в понедельник, 14 апреля, в Германии состоялась акция памяти. Десятки активистов собрались, чтобы почтить жертв российского баллистического удара по Сумам.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Акция почтения памяти

Памятное мероприятие состоялось напротив Кельнского собора. Участники акции призвали политиков Берлина и Брюсселя, а также НАТО защитить мирных украинцев от российской агрессии и усилить военную поддержку Украины.

Напомним, в результате ракетного удара, который россияне нанесли по Сумам 13 апреля, погибли 35 человек. Еще 117 мирных жителей получили ранения. Среди погибших два ребенка, среди травмированных — 15.

Также мы сообщали, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш отреагировал на атаку россиян по Сумам. Он отметил, что Украина и Россия должны принять решение о длительном прекращении огня.