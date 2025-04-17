Германия передала Украине новый пакет военной помощи — что получили

Министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украина получила от Германии новую военную помощь. В частности, речь идет о шести бронированных ремонтно-эвакуационных машинах Bergerpanzer 2.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии в четверг, 17 апреля.

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Новая военная помощь от Германии

Известно, что Киев получил четыре машины Kinetic Defence Vehicles, которые защищают от беспилотников. Ранее в СМИ отмечалось, что Украина получит модификацию, оснащенную пулеметом M134D калибра 7,62×51 мм.

Из техники Германия передала три 155-мм САУ Zuzana, четыре машины разминирования WiSENT 1, 66 бронемашин MRAP FFG и три машины для пограничников. Кроме того, Украина получила десять надводных дронов Sonobot 5, 70 развед-БпЛА Vector и 150 ударных дронов HF-1.

Также в пакете помощи есть:

ракеты к ЗРК IRIS-T SLM и SLS;

917 ПТРК RGW 90;

3,769 винтовок G3;

800 штурмовых винтовок MK 556; 800 штурмовых винтовок MK 556;

27,000 155-мм артснарядов;

38,000 патронов к ЗУ Gepard;

БК к танкам Leopard 2;

1,000 122-мм снарядов.

41 наземный радар;

два минных плуга;

92 инфракрасных бинокля

187 лазерных дальномеров;

150,000 турникетов;

1,300 спальных мешков;

55 подводных скутеров;

запасов части для БРЭМ Bergerpanzer 2.

Напомним, 17 апреля украинская делегация в Париже встретилась с коллегами из Великобритании, Германии и Франции, чтобы обсудить прекращение войны.

А 14 апреля в Германии почтили память жертв российского обстрела Сум на Вербное воскресенье.