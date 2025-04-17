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Украина получила от Германии новую военную помощь — перечень

17 апреля 2025 17:30
Аркадий Пастула - Редактор
Германия передала Украине новый пакет военной помощи — что получили
Министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Yves Herman
Аркадий Пастула - Редактор

Украина получила от Германии новую военную помощь. В частности, речь идет о шести бронированных ремонтно-эвакуационных машинах Bergerpanzer 2.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии в четверг, 17 апреля.

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Известно, что Киев получил четыре машины Kinetic Defence Vehicles, которые защищают от беспилотников. Ранее в СМИ отмечалось, что Украина получит модификацию, оснащенную пулеметом M134D калибра 7,62×51 мм.

Из техники Германия передала три 155-мм САУ Zuzana, четыре машины разминирования WiSENT 1, 66 бронемашин MRAP FFG и три машины для пограничников. Кроме того, Украина получила десять надводных дронов Sonobot 5, 70 развед-БпЛА Vector и 150 ударных дронов HF-1.

Также в пакете помощи есть:

  • ракеты к ЗРК IRIS-T SLM и SLS;
  • 917 ПТРК RGW 90;
  • 3,769 винтовок G3;
  • 800 штурмовых винтовок MK 556; 800 штурмовых винтовок MK 556;
  • 27,000 155-мм артснарядов;
  • 38,000 патронов к ЗУ Gepard;
  • БК к танкам Leopard 2;
  • 1,000 122-мм снарядов.
  • 41 наземный радар;
  • два минных плуга;
  • 92 инфракрасных бинокля
  • 187 лазерных дальномеров;
  • 150,000 турникетов;
  • 1,300 спальных мешков;
  • 55 подводных скутеров;
  • запасов части для БРЭМ Bergerpanzer 2.

Напомним, 17 апреля украинская делегация в Париже встретилась с коллегами из Великобритании, Германии и Франции, чтобы обсудить прекращение войны.

А 14 апреля в Германии почтили память жертв российского обстрела Сум на Вербное воскресенье.

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