Германия передала Украине новый пакет военной помощи — что получили

Украина получила от Германии новую военную помощь — перечень
Украина получила от Германии новую военную помощь. В частности, речь идет о шести бронированных ремонтно-эвакуационных машинах Bergerpanzer 2.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии в четверг, 17 апреля.
Новая военная помощь от Германии
Известно, что Киев получил четыре машины Kinetic Defence Vehicles, которые защищают от беспилотников. Ранее в СМИ отмечалось, что Украина получит модификацию, оснащенную пулеметом M134D калибра 7,62×51 мм.
Из техники Германия передала три 155-мм САУ Zuzana, четыре машины разминирования WiSENT 1, 66 бронемашин MRAP FFG и три машины для пограничников. Кроме того, Украина получила десять надводных дронов Sonobot 5, 70 развед-БпЛА Vector и 150 ударных дронов HF-1.
Также в пакете помощи есть:
- ракеты к ЗРК IRIS-T SLM и SLS;
- 917 ПТРК RGW 90;
- 3,769 винтовок G3;
- 800 штурмовых винтовок MK 556; 800 штурмовых винтовок MK 556;
- 27,000 155-мм артснарядов;
- 38,000 патронов к ЗУ Gepard;
- БК к танкам Leopard 2;
- 1,000 122-мм снарядов.
- 41 наземный радар;
- два минных плуга;
- 92 инфракрасных бинокля
- 187 лазерных дальномеров;
- 150,000 турникетов;
- 1,300 спальных мешков;
- 55 подводных скутеров;
- запасов части для БРЭМ Bergerpanzer 2.
Напомним, 17 апреля украинская делегация в Париже встретилась с коллегами из Великобритании, Германии и Франции, чтобы обсудить прекращение войны.
А 14 апреля в Германии почтили память жертв российского обстрела Сум на Вербное воскресенье.
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