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Головна Новини дня Україна отримала від МВФ черговий транш — про яку суму йдеться

Україна отримала від МВФ черговий транш — про яку суму йдеться

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Дата публікації: 1 липня 2025 13:05
Україна отримала транш МВФ у 500 млн доларів — на що підуть кошти
Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду. Йдеться про 500 мільйонів доларів.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у вівторок, 1 липня.

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Транш від МВФ буде спрямований на покриття пріоритетних бюджетних потреб. Шмигаль розповів, що це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF.

За його словами, у межах програми МВФ спрямував загалом 10,6 млрд доларів. 

"Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави", — додав Шмигаль. 

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Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, у червні Україна отримала від ЄС черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1 мільярда євро.

А генсек НАТО Марк Рютте заявив, що цього року партнери нададуть Україні допомогу, яка перевищить торішню.

Денис Шмигаль МВФ транш гроші Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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