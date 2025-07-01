Україна отримала транш МВФ у 500 млн доларів — на що підуть кошти

Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду. Йдеться про 500 мільйонів доларів.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у вівторок, 1 липня.

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Транш для України від МВФ

Транш від МВФ буде спрямований на покриття пріоритетних бюджетних потреб. Шмигаль розповів, що це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF.

За його словами, у межах програми МВФ спрямував загалом 10,6 млрд доларів.

"Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави", — додав Шмигаль.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, у червні Україна отримала від ЄС черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1 мільярда євро.

А генсек НАТО Марк Рютте заявив, що цього року партнери нададуть Україні допомогу, яка перевищить торішню.