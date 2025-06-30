МВФ надасть Україні транш на пів мільярда гривень

Денис Шмигаль. Фото: sluha-narodu.com

Україна незабаром отримає дев'ятий транш від Фонду. Загальна сума допомоги сягне 500 мільйонів доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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У понеділок, 30 червня, виконавча рада МВФ завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною. Кошти від Фонду, за словами очільника уряду, спрямують на покриття пріоритетних бюджетних видатків.

В МВФ зазначають, що до державного бюджету України вже надійшли вісім траншів у рамках програми EFF. Загальний обсяг цієї допомоги — близько 10,1 мільярда доларів із 15,5 мільярда доларів, які американці планують передати впродовж 2023–2027 років.

"Україна отримає транш обсягом близько 500 мільйонів доларів вже найближчим часом. Таким чином, загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 10,6 мільярда доларів США”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, на Сумщині громадяни зможуть отримати понад десять мільйонів. Йдеться про переселенців.

Також ми повідомляли, що військовослужбовці мають право не лише на грошове забезпечення, а й на додаткові виплати. Дехто може отримати підйомну допомогу.