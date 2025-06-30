МВФ предоставит Украине транш на полмиллиарда гривен

Денис Шмыгаль. Фото: sluha-narodu.com

Украина вскоре получит девятый транш от Фонда. Общая сумма помощи достигнет 500 миллионов долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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В понедельник, 30 июня, исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. Средства от Фонда, по словам главы правительства, направят на покрытие приоритетных бюджетных расходов.

В МВФ отмечают, что в государственный бюджет Украины уже поступили восемь траншей в рамках программы EFF. Общий объем этой помощи — около 10,1 миллиарда долларов из 15,5 миллиарда долларов, которые американцы планируют передать в течение 2023–2027 годов.

"Украина получит транш объемом около 500 миллионов долларов уже в ближайшее время. Таким образом, общая сумма выплат по программе EFF составит 10,6 миллиарда долларов США", — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, на Сумщине граждане смогут получить более десяти миллионов. Речь идет о переселенцах.

Также мы сообщали, что военнослужащие имеют право не только на денежное обеспечение, но и на дополнительные выплаты. Некоторые могут получить подъемную помощь.