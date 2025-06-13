Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС із прибутків активів РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Верховна Рада України

Європейський Союз перерахував Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1 мільярда євро. Ці кошти надходять у межах європейської ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Accumulation), яка передбачає використання прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Це вже п’ятий транш допомоги, отриманої від ЄС у межах цієї програми. Загальний обсяг надходжень у межах ERA вже сягнув 7 мільярдів євро.

Залучені кошти, за словами прем’єра, спрямують на фінансування основних потреб державного бюджету. Вона не лише допомагає стабілізувати фінансову систему в умовах війни, а й демонструє солідарність з боку європейських партнерів.

"Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, наприкінці травня G7 заявила на саміті, що не розблокує Росії активи, поки та повністю не компенсує усі збитки Україні.

Також раніше Денис Шмигаль обіцяв, що МВФ передасть Україні черговий транш у пів мільярда доларів.