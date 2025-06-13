Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС из прибыли активов РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Верховная Рада Украины

Европейский Союз перечислил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро. Эти средства поступают в рамках европейской инициативы ERA (Extraordinary Revenue Accumulation), которая предусматривает использование доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Реклама

Читайте также:

Украина получила пятый транш от ЕС

Это уже пятый транш помощи, полученной от ЕС в рамках этой программы. Общий объем поступлений в рамках ERA уже достиг 7 миллиардов евро.

Привлеченные средства, по словам премьера, направят на финансирование основных потребностей государственного бюджета. Она не только помогает стабилизировать финансовую систему в условиях войны, но и демонстрирует солидарность со стороны европейских партнеров.

"Спасибо нашим партнерам за последовательную и надежную поддержку. Вместе заставим агрессора заплатить за все нанесенные Украине убытки", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в конце мая G7 заявила на саммите, что не разблокирует России активы, пока та полностью не компенсирует все убытки Украине.

Также ранее Денис Шмыгаль обещал, что МВФ передаст Украине очередной транш в полмиллиарда долларов.