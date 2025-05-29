Кредит від МВФ — Шмигаль назвав суму, яку отримає Україна

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Йдеться про суму у півмільярда доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram в четвер, 29 травня.

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Шмигально зазначив, що черговий транш у розмірі близько півмільярда доларів Україна зможе отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду. Воно очікується протягом місяця.

"Таким чином сума виплат за програмою складе понад 10 млрд доларів", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр додав, що за оцінками МВФ, попри виклики війни, економіка України залишається стійкою, а Уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи.

"Програми EFF допомагає нам зберігати економічну стабільність у складних умовах", — підсумував Шмигаль.

Раніше експерти Міжнародного валютного фонду спрогнозували негативний сценарій для України, якщо війна набере більш інтенсивного характеру. Також МВФ очікує, що інтенсивні бойові дії завершаться до кінця 2025 року, а ключові економічні та політичні цілі залишаться незмінними.