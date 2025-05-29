Кредит от МВФ - Шмыгаль назвал сумму, которую получит Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности на уровне персонала по восьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Речь идет о сумме в полмиллиарда долларов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в четверг, 29 мая.

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Шмыгаль отметил, что очередной транш в размере около полумиллиарда долларов Украина сможет получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров Фонда. Оно ожидается в течение месяца.

"Таким образом сумма выплат по программе составит более 10 млрд долларов", — говорится в сообщении.

Премьер добавил, что по оценкам МВФ, несмотря на вызовы войны, экономика Украины остается устойчивой, а Правительство продолжает внедрять необходимые изменения и реформы.

"Программы EFF помогает нам сохранять экономическую стабильность в сложных условиях", — подытожил Шмыгаль.

Ранее эксперты Международного валютного фонда спрогнозировали негативный сценарий для Украины, если война наберет более интенсивный характер. Также МВФ ожидает, что интенсивные боевые действия завершатся до конца 2025 года, а ключевые экономические и политические цели останутся неизменными.