МВФ оприлюднив негативний сценарій для України

МВФ дав негативний сценарій для України щодо завершення війни
Експерти Міжнародного валютного фонду спрогнозували негативний сценарій для України, якщо війна набере більш інтенсивного характеру. Вони переконані, що війна триватиме до середини 2026 року.
Про це говориться у Меморандумі з МВФ.
Невтішний сценарій для України
Негативний сценарій передбачає більш тривалу та інтенсивну війну, що приведе економіку до шокового стану. При цьому існує і базовий сценарій, згідно з яким війна закінчиться в четвертому кварталі 2025 року.
Загальний дефіцит зовнішнього фінансування в негативному сценарії становить 177,2 млрд доларів порівняно з 148 млрд доларів у базовому сценарії. Також гірший сценарій передбачає, що шок почнеться в першому кварталі 2025 року і матиме сильний вплив на настрої компаній і домогосподарств. Також він вплине на темпи повернення мігрантів і спричинить подальші масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та вимкнення електроенергії.
У результаті реальне зростання ВВП буде слабшим, ніж у базовому сценарії, тобто -2,5% у 2025 році (порівняно з 2,5-3,5% у базовому сценарії).
Високі потреби в обороні та слабша економічна активність призведуть до подальшого зростання дефіциту бюджету у 2025-2026 роках. Дисбаланс на валютному ринку відновиться і зберігатиметься довгий час, зважаючи на гірші показники експорту.
Подальше відновлення виробництва буде більш стриманим, ніж у базовому сценарії, зважаючи на ще більшу шкоду основному капіталу та погіршення динаміки робочої сили.
Поточний негативний сценарій передбачає деяке зближення з базовим рівнем у середньостроковій перспективі, що підтримується якорем вступу до ЄС, потоками зворотної міграції та приватними інвестиціями.
Раніше ми повідомляли, що МВФ зберіг базовий прогноз щодо тривалості війни Росії проти України. Як і раніше, очікується, що інтенсивні бойові дії завершаться до кінця 2025 року, а ключові економічні та політичні цілі залишаться незмінними.
Нагадаємо, що МВФ надасть Україні транш на суму 1,1 мільярда доларів. Завдяки цій допомозі вдасться профінансувати низку програм і заходів.
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