МВФ оприлюднив негативний сценарій для України

Засідання Ради директорів МВФ. Фото: Breton Woods Project

Експерти Міжнародного валютного фонду спрогнозували негативний сценарій для України, якщо війна набере більш інтенсивного характеру. Вони переконані, що війна триватиме до середини 2026 року.

Про це говориться у Меморандумі з МВФ.

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Невтішний сценарій для України

Негативний сценарій передбачає більш тривалу та інтенсивну війну, що приведе економіку до шокового стану. При цьому існує і базовий сценарій, згідно з яким війна закінчиться в четвертому кварталі 2025 року.

Загальний дефіцит зовнішнього фінансування в негативному сценарії становить 177,2 млрд доларів порівняно з 148 млрд доларів у базовому сценарії. Також гірший сценарій передбачає, що шок почнеться в першому кварталі 2025 року і матиме сильний вплив на настрої компаній і домогосподарств. Також він вплине на темпи повернення мігрантів і спричинить подальші масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та вимкнення електроенергії.

У результаті реальне зростання ВВП буде слабшим, ніж у базовому сценарії, тобто -2,5% у 2025 році (порівняно з 2,5-3,5% у базовому сценарії).

Високі потреби в обороні та слабша економічна активність призведуть до подальшого зростання дефіциту бюджету у 2025-2026 роках. Дисбаланс на валютному ринку відновиться і зберігатиметься довгий час, зважаючи на гірші показники експорту.

Подальше відновлення виробництва буде більш стриманим, ніж у базовому сценарії, зважаючи на ще більшу шкоду основному капіталу та погіршення динаміки робочої сили.

Поточний негативний сценарій передбачає деяке зближення з базовим рівнем у середньостроковій перспективі, що підтримується якорем вступу до ЄС, потоками зворотної міграції та приватними інвестиціями.

Раніше ми повідомляли, що МВФ зберіг базовий прогноз щодо тривалості війни Росії проти України. Як і раніше, очікується, що інтенсивні бойові дії завершаться до кінця 2025 року, а ключові економічні та політичні цілі залишаться незмінними.

Нагадаємо, що МВФ надасть Україні транш на суму 1,1 мільярда доларів. Завдяки цій допомозі вдасться профінансувати низку програм і заходів.