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МВФ дал негативный сценарий для Украины по завершению войны

22 декабря 2024 12:30
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
МВФ обнародовал негативный сценарий для Украины
Заседание Совета директоров МВФ. Фото: Breton Woods Project
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Эксперты Международного валютного фонда спрогнозировали негативный сценарий для Украины, если война примет более интенсивный характер. Они уверены, что война будет продолжаться до середины 2026 года.

Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.

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Отрицательный сценарий подразумевает более длительную и интенсивную войну, что приведет экономику к шоковому состоянию. При этом существует и базовый сценарий, согласно которому война завершится в четвертом квартале 2025 года.

Общий дефицит внешнего финансирования в отрицательном сценарии составляет 177,2 млрд долларов по сравнению со 148 млрд долларов в базовом сценарии. Также худший сценарий предполагает, что шок начнется в первом квартале 2025 года и окажет сильное влияние на настроения компаний и домохозяйств. Также он повлияет на темпы возвращения мигрантов и повлечет за собой дальнейшие масштабные повреждения энергетической инфраструктуры и отключение электроэнергии.

В результате реальный рост ВВП будет слабее, чем в базовом сценарии, то есть -2,5% в 2025 году (по сравнению с 2,5-3,5% в базовом сценарии).

Высокие потребности в обороне и более слабая экономическая активность приведут к дальнейшему росту дефицита бюджета в 2025-2026 годах. Дисбаланс на валютном рынке возобновится и будет сохраняться долгое время, учитывая худшие показатели экспорта.

Дальнейшее возобновление производства будет более сдержанным, чем в базовом сценарии, учитывая еще больший ущерб основному капиталу и ухудшению динамики рабочей силы.

Текущий негативный сценарий предполагает некоторое сближение с базовым уровнем в среднесрочной перспективе, поддерживаемой якорем вступления в ЕС, потоками обратной миграции и частными инвестициями.

Ранее мы сообщали, что МВФ сохранил базовый прогноз по продолжительности войны России против Украины. Как и раньше, ожидается, что интенсивные боевые действия завершатся к концу 2025 года, а ключевые экономические и политические цели останутся неизменными.

Напомним, что МВФ предоставит Украине транш на сумму 1,1 миллиарда долларов. Благодаря этой помощи удастся профинансировать ряд программ и мероприятий.

МВФ Украина экономика война в Украине 2025 год

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