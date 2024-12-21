МВФ обновил прогноз по войне в Украине и экономическим перспективам

Последствия атаки на Киев 20 декабря. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Международный валютный фонд сохранил базовый прогноз по продолжительности войны России против Украины. По-прежнему МВФ ожидает, что интенсивные боевые действия завершатся к концу 2025 года, а ключевые экономические и политические цели останутся неизменными.

Об этом сообщает Международный валютный фонд.

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Что будет с инфляцией в 2025 году

По прогнозам, в 2024 году реальный ВВП Украины вырастет на 4%, что на 1% больше, чем предполагалось ранее. Этот рост связывают с улучшением ситуации в энергетическом секторе, в частности, благодаря инвестициям бизнеса в собственные генерирующие мощности, импорту энергии из Европы и ремонту инфраструктуры. В то же время, инфляция на конец года, по прогнозам, достигнет 10%, что вызвано повышением цен на продукты питания, энергоносители и ростом заработных плат.

Как изменится показатель ВВП в 2025 году

К 2025 году прогноз реального роста ВВП остается на уровне 2,5–3,5%. Ожидается, что ускоренное восстановление энергетической инфраструктуры компенсируется более жесткими условиями на рынке труда, что будет способствовать росту доходов и потребления. Инфляция к концу 2025 г. снизится до 7%, а к 2027 г. стабилизируется на уровне 5%, отвечая целевым показателям Национального банка Украины.

Несмотря на значительные социальные, гуманитарные и экономические потери, Украина продолжает проводить реформы даже в сложных условиях войны. Принятие нового налогового пакета способствует укреплению фискальной и долговой стойкости. Международная поддержка, в частности, Инициатива по предоставлению Украине Чрезвычайных кредитов (ERA) на сумму 50 миллиардов долларов от стран G7, остается важным фактором финансовой стабильности.

Напомним, МВФ в октябре кардинально изменил прогнозы экономики для Украины.

Также недавно Денис Шмигаль объявил, что Украина получит транш от МВФ.