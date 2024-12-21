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МВФ спрогнозував закінчення війни в Україні — що відомо

21 грудня 2024 14:31
Анастасія Постоєнко - Редактор
МВФ оновив прогноз щодо війни в Україні та економічних перспектив
Наслідки російської атаки на Київ 20 грудня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міжнародний валютний фонд зберіг базовий прогноз щодо тривалості війни Росії проти України. Як і раніше, МВФ очікує, що інтенсивні бойові дії завершаться до кінця 2025 року, а ключові економічні та політичні цілі залишаться незмінними.

Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд.

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Що буде з інфляцією у 2025 році

За прогнозами, у 2024 році реальний ВВП України зросте на 4%, що на 1% більше, ніж передбачалося раніше. Це зростання пов’язують із поліпшенням ситуації в енергетичному секторі, зокрема завдяки інвестиціям бізнесу у власні генерувальні потужності, імпорту енергії з Європи та ремонту інфраструктури. Водночас інфляція на кінець року, за прогнозами, сягне 10%, що викликано підвищенням цін на продукти харчування, енергоносії та зростанням заробітних плат.

Як зміниться показник ВВП у 2025 році

На 2025 рік прогноз реального зростання ВВП залишається на рівні 2,5–3,5%. Очікується, що пришвидшене відновлення енергетичної інфраструктури компенсується жорсткішими умовами на ринку праці, що сприятиме зростанню доходів і споживання. Інфляція до кінця 2025 року знизиться до 7%, а до 2027 року стабілізується на рівні 5%, відповідаючи цільовим показникам Національного банку України.

Попри значні соціальні, гуманітарні та економічні втрати, Україна продовжує впроваджувати реформи навіть у складних умовах війни. Прийняття нового податкового пакету сприяє зміцненню фіскальної та боргової стійкості. Міжнародна підтримка, зокрема Ініціатива з надання Україні Надзвичайних кредитів (ERA) на суму 50 мільярдів доларів від країн G7, залишається важливим чинником фінансової стабільності.

Нагадаємо, МВФ у жовтні кардинально змінив прогнози для економіки для України.

Також нещодавно Денис Шмигаль оголосив, що Україна отримає транш від МВФ

МВФ Україна інфляція прогнози економіка війна в Україні

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