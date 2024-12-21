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Україна отримає понад мільярд доларів траншу від МВФ, — Шмигаль

21 грудня 2024 06:25
Чекарьова Марія - редактор
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував надходження 1,1 мільярда доларів траншу від МВФ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE
Чекарьова Марія - редактор

МВФ надасть Україні транш на суму 1,1 мільярда доларів. Завдяки цій допомозі вдасться профінансувати низку програм і заходів.

Про це в п'ятницю, 20 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Станом на 20 грудня Виконавча Рада вшосте переглянула Програму в межах Механізму розширеного фінансування EFT.

"Кошти будуть спрямовані на фінансування важливих видатків бюджету. Таким чином сума загальних виплат Україні за цією програмою від початку її дії збільшиться до близько 9,6 мільярда доларів. Дякую МВФ за послідовну допомогу нашій державі у складні часи", — зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, за прогнозом Дениса Шмигаля, у 2025 року збільшиться ресурс місцевих бюджетів. Якщо в поточному році було 285 мільярдів гривень, у наступному має бути — 328 мільярдів гривень.

Також прем'єр-міністр України повідомляв, яку суму у 2024 році виділяли на будівництво фортифікацій у третій лінії оборони. На ці потреби скерували понад 37 мільярдів гривень.

Денис Шмигаль МВФ транш фінансова допомога фінанси

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