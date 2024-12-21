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Украина получит более миллиарда долларов транша от МВФ, — Шмыгаль

21 декабря 2024 06:25
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал поступление 1,1 миллиарда долларов транша от МВФ
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

МВФ предоставит Украине транш на сумму 1,1 миллиарда долларов. Благодаря этой помощи удастся профинансировать ряд программ и мероприятий.

Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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По состоянию на 20 декабря Исполнительный Совет в шестой раз пересмотрел Программу в рамках Механизма расширенного финансирования EFT.

"Средства будут направлены на финансирование важных расходов бюджета. Таким образом сумма общих выплат Украине по этой программе с начала ее действия увеличится до около 9,6 миллиарда долларов. Спасибо МВФ за последовательную помощь нашему государству в сложные времена", — отметил глава правительства.

Напомним, по прогнозу Дениса Шмыгаля, в 2025 году увеличится ресурс местных бюджетов. Если в текущем году было 285 миллиардов гривен, в следующем должно быть 328 миллиардов гривен.

Также премьер-министр Украины сообщал, какую сумму в 2024 году выделяли на строительство фортификаций третьей линии обороны. На эти нужды направили более 37 миллиардов гривен.

Денис Шмыгаль МВФ транш финансовая помощь финансы

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