Третя лінія оборони — скільки влада витратила на будівництво у 2024 році

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба глави уряду

У 2024 році уряд спрямував на створення та будівництво фортифікацій у третій лінії оборони мільярди гривень. Також повністю або частково відновили майже 950 медичних закладів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Конгресу регіональних і місцевих влад у Львові в вівторок, 17 грудня.

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За словами Шмигаля, цьогоріч було спрямовано на створення та будівництво фортифікацій у третій лінії оборони понад 37 мільярдів гривень.

Також він зазначив, що за час повномасштабної війни повністю або частково відновили майже 950 медичних закладів.

"Найбільше — у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській та Харківській областях. Наступного року плануємо витратити понад 175 мільярдів гривень на цю програму", — сказав глава уряду.

Прем'єр додав, що у 2025 році уряд спрямує 5,6 мільярда гривень на модернізацію медичних закладів.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що програма "Доступні ліки" працюватиме в кожній аптеці країни. Нею може скористатися кожен громадянин.

Також глава уряду наголошував, що ресурс місцевих бюджетів наступного року має стати більшим. Очікується зростання до 328 мільярдів гривень.