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Шмыгаль раскрыл, сколько потратили на третью линию обороны в 2024

17 декабря 2024 19:39
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Третья линия обороны — сколько власти потратили на строительство в 2024 году
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба главы правительства
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В 2024 году правительство направило на создание и строительство фортификаций в третьей линии обороны миллиарды гривен. Также полностью или частично восстановили около 950 медицинских учреждений.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Конгресса региональных и местных властей во Львове во вторник, 17 декабря.

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По словам Шмыгаля, в текущем году было направлено на создание и строительство фортификаций в третьей линии обороны более 37 миллиардов гривен.

Также он отметил, что за время полномасштабной войны полностью или частично восстановили около 950 медицинских учреждений.

"Больше всего — в Николаевской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях. В следующем году планируем потратить более 175 миллиардов гривен на эту программу", — сказал глава правительства.

Премьер добавил, что в 2025 году правительство направит 5,6 миллиарда гривен на модернизацию медицинских учреждений.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что программа "Доступні ліки" будет работать в каждой аптеке страны. Ею может воспользоваться каждый гражданин.

Также глава правительства отмечал, что ресурс местных бюджетов в следующем году должен стать больше. Ожидается рост до 328 миллиардов гривен.

Денис Шмыгаль деньги медицина правительство финансы война в Украине

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