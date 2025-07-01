Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина получила от МВФ очередной транш — о какой сумме идет речь

Украина получила от МВФ очередной транш — о какой сумме идет речь

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 13:05
Украина получила транш МВФ в 500 млн долларов — на что пойдут средства
Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда. Речь идет о 500 миллионах долларов.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 1 июля.

Реклама
Читайте также:

Транш для Украины от МВФ от МВФ

Транш от МВФ будет направлен на покрытие приоритетных бюджетных потребностей. Шмыгаль рассказал, что это результат восьмого пересмотра программы сотрудничества EFF.

По его словам, в рамках программы МВФ направил всего 10,6 млрд долларов.

"Благодарен МВФ за постоянную системную поддержку, благодаря которой сохраняем устойчивость в борьбе за свободу и осуществляем восстановление государства", — добавил Шмыгаль.

null
Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, в июне Украина получила от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро.

А генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в этом году партнеры предоставят Украине помощь, которая превысит прошлогоднюю.

Денис Шмыгаль МВФ транш деньги Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации