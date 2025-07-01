Украина получила транш МВФ в 500 млн долларов — на что пойдут средства

Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда. Речь идет о 500 миллионах долларов.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 1 июля.

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Транш от МВФ будет направлен на покрытие приоритетных бюджетных потребностей. Шмыгаль рассказал, что это результат восьмого пересмотра программы сотрудничества EFF.

По его словам, в рамках программы МВФ направил всего 10,6 млрд долларов.

"Благодарен МВФ за постоянную системную поддержку, благодаря которой сохраняем устойчивость в борьбе за свободу и осуществляем восстановление государства", — добавил Шмыгаль.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, в июне Украина получила от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро.

А генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в этом году партнеры предоставят Украине помощь, которая превысит прошлогоднюю.